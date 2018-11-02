Парубій закликав Німеччину на рівні Бундестагу визнати Голодомор геноцидом

Голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Німеччини із закликом визнати Голодомор в Україній 1932-1933 рр. Геноцидом.

Про це Парубій написав у twitter.

"Під час зустрічі у Парламенті звернувся до Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням підтримати українську ініціативу – ухвалити на рівні Бундестагу рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу", - повідомив він.

Під час зустрічі у Парламенті @verkhovna_rada звернувся до Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням підтримати українську ініціативу – ухвалити на рівні Бундестагу @Bundestag рішення щодо визнання Голодомору- геноцидом українського народу. pic.twitter.com/I2ebhhQ0fU — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) November 1, 2018

Нагадаємо, 1 листопада Меркель перебувала з візитом у Києві. Вона провела зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і лідерами фракцій парламенту, а також студентами університету імені Тараса Шевченка.