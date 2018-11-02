Парубій закликав Німеччину на рівні Бундестагу визнати Голодомор геноцидом

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 00:39

Голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Німеччини із закликом визнати Голодомор в Україній 1932-1933 рр. Геноцидом.

Про це Парубій написав у twitter.

"Під час зустрічі у Парламенті звернувся до Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням підтримати українську ініціативу – ухвалити на рівні Бундестагу рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу", - повідомив він.

Нагадаємо, 1 листопада Меркель перебувала з візитом у Києві. Вона провела зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і лідерами фракцій парламенту, а також студентами університету імені Тараса Шевченка.

Теми: голодомор Німеччина Меркель Парубій
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