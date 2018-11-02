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Трамп розглядає кандидатуру Нойєрт на посаду посла США в ООН

П'ятниця, 2 листопада 2018, 01:52

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначити прес-секретаря Держдепартаменту США Хізер Нойєрт на пост посла США в Організації Об'єднаних Націй замість Ніккі Хейлі.

Про це пише Reuters.

"Вона дуже серйозно розглядається", - сказав Трамп.

"Вона чудова. Вона була з нами дуже довго. Вона довгий час була прихильницею ... Наступного тижня ми, ймовірно, приймемо рішення", - заявив він.

Якщо вона буде призначена президентом і схвалена сенатом, Нойєрт замінить Гейлі, яка минулого місяця оголосила, що залишить посаду в кінці року.

Нойєрт, колишня кореспондентка Fox News Channel, була призначена прес-секретарем Державного департаменту США в квітні 2017 року.

Як зазначає агентство, її призначення було б незвичайним вибором, оскільки у неї немає досвіду політичної діяльності.

Раніше повідомлялося, що Трамп запропонував пост посла США в ООН своїй колишній радниці з питань національної безпеки одній з топ-менеджерів великого американського банку Goldman Sachs Діні Пауелл, проте вона відмовилася.

9 жовтня посол США в ООН Ніккі Гейлі подала заяву про відставку безпосередньо президенту Дональду Трампу.

Теми: СШАООНТрамп
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