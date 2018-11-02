Порошенко: 22 нових авіарейси стартували, Європа стає доступнішою
П'ятниця, 2 листопада 2018, 07:39
З українських аеропортів стартували 22 нових рейси.
Про це написав президент Петро Порошенко у Twitter.
"Я мріяв про це, коли 11 червня минулого року ми відкривали символічні двері в Європу", – зізнався він.
"Тепер ми розширюємо можливості подорожей для українців за конкурентними цінами", – додав президент.
"Безвіз діє, а Європа стає все ближчою і доступнішою", – наголосив Порошенко..
Раніше про запуск 22 нових авіарейсів із 28 до 31 жовтня повідомляв міністр інфраструктури Володимир Омелян.