Порошенко: 22 нових авіарейси стартували, Європа стає доступнішою

З українських аеропортів стартували 22 нових рейси.

Про це написав президент Петро Порошенко у Twitter.

"Я мріяв про це, коли 11 червня минулого року ми відкривали символічні двері в Європу", – зізнався він.

"Тепер ми розширюємо можливості подорожей для українців за конкурентними цінами", – додав президент.

"Безвіз діє, а Європа стає все ближчою і доступнішою", – наголосив Порошенко..

Раніше про запуск 22 нових авіарейсів із 28 до 31 жовтня повідомляв міністр інфраструктури Володимир Омелян.