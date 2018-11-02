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Порошенко: 22 нових авіарейси стартували, Європа стає доступнішою

П'ятниця, 2 листопада 2018, 07:39
Порошенко: 22 нових авіарейси стартували, Європа стає доступнішою
АП

З українських аеропортів стартували 22 нових рейси.

Про це написав президент Петро Порошенко у Twitter.

"Я мріяв про це, коли 11 червня минулого року ми відкривали символічні двері в Європу", – зізнався він.

"Тепер ми розширюємо можливості подорожей для українців за конкурентними цінами", – додав президент.

"Безвіз діє, а Європа стає все ближчою і доступнішою", – наголосив Порошенко..

Раніше про запуск 22 нових авіарейсів із 28 до 31 жовтня повідомляв міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нові авіарейси
Нові авіарейси
fb Volodymyr Omelyan

Теми: авіабезвізЄвропаПорошенко
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