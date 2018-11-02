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У Києві на гранаті підірвався 24-річний юнак

П'ятниця, 2 листопада 2018, 09:11
У Києві на гранаті підірвався 24-річний юнак

Столичні поліцейські з'ясовують обставини загибелі 24-річного чоловіка, який, за попередньою інформацією, підірвався на гранаті.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Про загиблого на вулиці Харківське шосе, 16 заявив місцевий мешканець. Тіло він побачив біля своєї машини.    

"Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами живота, характерними від вибуху", - йдеться в повідомленні. 

 

Працівники вибухотехнічної служби виявили рештки вибухового пристрою. 

"За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією – самогубство) ККУ.

Українська правда
Теми: Київполіція
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