У Києві на гранаті підірвався 24-річний юнак
Столичні поліцейські з'ясовують обставини загибелі 24-річного чоловіка, який, за попередньою інформацією, підірвався на гранаті.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Про загиблого на вулиці Харківське шосе, 16 заявив місцевий мешканець. Тіло він побачив біля своєї машини.
"Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами живота, характерними від вибуху", - йдеться в повідомленні.
Працівники вибухотехнічної служби виявили рештки вибухового пристрою.
"За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією – самогубство) ККУ.