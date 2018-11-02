Електронний квиток у Києві запрацює десь під Новий рік

Електронний квиток для проїзду у громадському транспорті столиці запрацює орієнтовно за 2 місяці, наразі розпочалося тестування системи.

Про це "Українській правді" повідомила начальник управління інформаційного забезпечення Київської адміністрації Катерина Баранова.

"1 листопада почалося тестування системи. Це технічне тестування, яке проводитимуть профільні спеціалісти. Нині квитка у продажу немає", - сказала вона.

За словами Баранової, це тестування триватиме орієнтовно 2 місяці, і після цього запрацює електронний квиток.

"Тоді пасажири зможуть купити електронний квиток і скористатися ним для оплати проїзду", - сказала представник КМДА.

Як повідомляє сайт міської влади, через 2 місяці система е-квитка буде запущена для користування пасажирами у дослідній експлуатації.

Пробна експлуатація триватиме до 31 жовтня 2019 року.

Відзначається, що в період дослідної експлуатації право на проїзд пасажиру надаватиметься на підставі: електронного квитка (у вигляді транспортної картки чи одноразового QR-коду); проїзних квитків; посвідчення чи довідки, що дає право на пільговий проїзд; студентського (учнівського) квитка чи електронної пластикової "Картки киянина".

Планується, що е-квиток запрацює на повну на всіх видах міського пасажирського транспорту з 31 жовтня 2019 року.

Про старт продажу транспортних карток обіцяють повідомити додатково.

Також наголошується, що е-квиток дозволить пасажирам наземного транспорту зекономити при придбанні більше 9 поїздок.

"Якщо разова поїздка коштує 8 гривень, то купуючи одночасно від 10 до 19 поїздок, за кожну з них пасажир сплачуватиме 7,7 гривні. Тариф на 1 поїздку при придбанні від 20 до 29 поїздок складатиме 7,4 гривні. При придбанні від 30 до 39 поїздок – 7,1 гривні. Від 40 до 49 поїздок – 6,8 гривні. А при придбанні 50 поїздок вартість однієї складатиме 6,5 гривні", - підсумували у КМДА.

Що передбачає нова система оплати за проїзд, читайте в матеріалі "Економічної правди".