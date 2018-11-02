У Кубку України жереб звів "Динамо" і "Шахтар" уже в чвертьфіналі
П'ятниця, 2 листопада 2018, 13:23
Жеребкування визначило пари 1/4 фіналу Кубку України з футболу сезону-2018/2019.
Церемонія відбулася 2 листопада у Будинку футболу, інформує сайт Федерації футболу України.
Серед восьми учасників – шість представників Прем'єр-ліги й два – першої ліги.
Тож жереб розподілив суперників наступним чином:
"Інгулець" (Петрове) – "Карпати" (Львів)
"Дніпро-1" (Дніпро) – "Ворскла" (Полтава)
"Шахтар" (Донецьк) – "Динамо" (Київ)
"Львів" (Львів) – "Зоря" (Луганськ)
Матчі цієї стадії відбудуться 3 квітня 2019 року (базова дата).
У ФФУ нагадують, що всі стадії Кубку України складаються з одного матчу.
Українська правда