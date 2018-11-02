У Кубку України жереб звів "Динамо" і "Шахтар" уже в чвертьфіналі

Жеребкування визначило пари 1/4 фіналу Кубку України з футболу сезону-2018/2019.

Церемонія відбулася 2 листопада у Будинку футболу, інформує сайт Федерації футболу України.

Серед восьми учасників – шість представників Прем'єр-ліги й два – першої ліги.

Тож жереб розподілив суперників наступним чином:

"Інгулець" (Петрове) – "Карпати" (Львів)

"Дніпро-1" (Дніпро) – "Ворскла" (Полтава)

"Шахтар" (Донецьк) – "Динамо" (Київ)

"Львів" (Львів) – "Зоря" (Луганськ)

Матчі цієї стадії відбудуться 3 квітня 2019 року (базова дата).

У ФФУ нагадують, що всі стадії Кубку України складаються з одного матчу.