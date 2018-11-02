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Кремль анонсував "ґрунтовну зустріч" Путіна і Трампа на саміті G20

П'ятниця, 2 листопада 2018, 14:39

Президент Росії Владімір Путін і президент США Дональд Трамп можуть провести "тривалу і ґрунтовну" зустріч в Аргентині на полях саміту G20.

Про це журналістам повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує ТАСС.

"На "двадцятці" тривала і ґрунтовна (зустріч. – Ред.), а в Парижі - коротка", - сказав Ушаков.

Ушаков зазначив, що зустріч на G20 поки перебуває на стадії узгодження.

Саміт G20 в Аргентині запланований на 30 листопада – 1 грудня.

Як повідомлялося, 11 листопада в Парижі святкуватимуть сторіччя від дня закінчення Першої світової війни. У ці дні французьку столицю відвідають світові лідери, зокрема президент США Дональд Трамп і президент РФ Владімір Путін.

Очікується, що Путін та Трамп проведуть зустріч у Парижі.

Участь у святкуваннях в Парижі візьме і президент Петро Порошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінТрампСША
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