У київському парку батьки поховали урну з прахом немовляти

У парку Слави, що в центрі столиці правоохоронці виявили захоронення – урну з прахом дитини і саморобну надгробну плиту.

Про це "Українській правді" повідомили у поліції Києва.

"Була виявлена плита 30 на 30 см, на ній було нанесене прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження і дата смерті. На місце події викликали рятувальників, щоб перевірити, чи є там захоронення. У результаті під плитою знайшли урну невеличку. На ній був такий же напис, як на плиті", - повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, наразі триває перевірка.

"Є дійсно реєстрація смерті такої дитини", - сказала Блищик.

Пізніше правоохоронці повідомили, що встановили матір загиблої дитини.

Жінка надала поліцейським копії документів про народження та смерть дитини, а також документ про кремацію, але не змогла пояснити, хто поховав прах у парку.

Вона розповіла, що розлучилася і не спілкується з чоловіком, тож,наразі поліцейські розшукують його, аби відібрати пояснення.

За словами джерел УП, складу кримінального злочину у даному випадку немає, а дитина у віці приблизно кілька місяців померла ще у 2016 році.