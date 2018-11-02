Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У київському парку батьки поховали урну з прахом немовляти

П'ятниця, 2 листопада 2018, 14:50
У київському парку батьки поховали урну з прахом немовляти

У парку Слави, що в центрі столиці правоохоронці виявили захоронення – урну з прахом дитини і саморобну надгробну плиту.

Про це "Українській правді" повідомили у поліції Києва.  

"Була виявлена плита 30 на 30 см, на ній було нанесене прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження і дата смерті. На місце події викликали рятувальників, щоб перевірити, чи є там захоронення. У результаті під плитою знайшли урну невеличку. На ній був такий же напис, як на плиті", - повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, наразі триває перевірка.

"Є дійсно реєстрація смерті такої дитини", - сказала Блищик.

Пізніше правоохоронці повідомили, що встановили матір загиблої дитини.

Жінка надала поліцейським копії документів про народження та смерть дитини, а також документ про кремацію, але не змогла пояснити, хто поховав прах у парку.

Вона розповіла, що розлучилася і не спілкується з чоловіком, тож,наразі поліцейські розшукують його, аби відібрати пояснення.

За словами джерел УП, складу кримінального злочину у даному випадку немає, а дитина у віці приблизно кілька місяців померла ще у 2016 році. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: