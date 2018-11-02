У київському парку батьки поховали урну з прахом немовляти

5651 перегляд
П'ятниця, 2 листопада 2018, 15:50

У парку Слави, що в центрі столиці правоохоронці виявили захоронення – урну з прахом дитини і саморобну надгробну плиту.

Про це "Українській правді" повідомили у поліції Києва.  

"Була виявлена плита 30 на 30 см, на ній було нанесене прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження і дата смерті. На місце події викликали рятувальників, щоб перевірити, чи є там захоронення. У результаті під плитою знайшли урну невеличку. На ній був такий же напис, як на плиті", - повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, наразі триває перевірка.

"Є дійсно реєстрація смерті такої дитини", - сказала Блищик.

Водночас, за даними джерел УП, правоохоронці вже встановили матір загиблої дитини, і вона незабаром даватиме пояснення у поліції.

За словами співрозмовника, складу кримінального злочину у даному випадку немає, а дитина у віці приблизно кілька місяців померла ще у 2016 році. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ поліція
powered by lun.ua
По темі
Електронний квиток у Києві запрацює десь під Новий рік 2 листопада 2018, 14:12
У Києві на гранаті підірвався 24-річний юнак 2 листопада 2018, 10:11
На столичних вокзалах вибухівку не виявили — поліція 1 листопада 2018, 22:13
Усі новини
Головні новини
Під санкції РФ потрапив аполітичний білорус, що працював на заводі Порошенка
США нагадали Україні про безкарність смертей Шеремета і Гонгадзе
У київському парку батьки поховали урну з прахом немовляти
Тимошенко зробила пропозицію Гриценку, Садовому і Вакарчуку
Усі новини
екологія

Чим шкідливі хутрові ферми для людей та довкілля

дослідження

Які види тварин зникають в Україні і чому