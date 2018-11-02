РПЦ відреагувала на заяву Константинополя про припинення існування УПЦ МП

6083 перегляди
П'ятниця, 2 листопада 2018, 16:37

У Російській православній церкві назвали неадекватними слова представника Вселенського патріархату, архієпископа Тельміського Іова про припинення існування Української православної церкви Московського Патріархату.

Про це заявив прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков, передає ТАСС.

За його словами, в РПЦ стурбовані станом "душевного і духовного здоров'я" архієпископа.

"Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно стурбовані станом його душевного і духовного здоров'я", - сказав Волков.

Він додав, що при необхідності РПЦ "готова допомогти побратимові" з лікуванням або зі скеруванням його на навчання в одну із семінарій російської церкви.

Раніше повідомлялося, що Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і з тих пір в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

"З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує. Всі архієреї тепер в Україні де-факто, згідно з цим рішенням синоду, є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату про свою подальшу долю" , - пояснив Іов.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У РПЦ пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Читайте також:

"Томос для України. Що буде з церквою після отримання автокефалії"

Українська правда
Теми: Росія церква
powered by lun.ua
По темі
Путін запропонував відновити радянську назву розвідки 2 листопада 2018, 16:39
Під санкції РФ потрапив аполітичний білорус, що працював на заводі Порошенка 2 листопада 2018, 16:26
Суд РФ відклав засідання по Грибу через українську мову 2 листопада 2018, 16:02
Усі новини
Головні новини
Путін запропонував повернути розвідці радянську назву ГРУ
РПЦ відреагувала на заяву Константинополя про припинення існування УПЦ МП
Під санкції РФ потрапив аполітичний білорус, що працював на заводі Порошенка
США нагадали Україні про безкарність смертей Шеремета і Гонгадзе
Усі новини
рейтинги

Як в Україні говорять англійською і де у світі нею володіють найкраще

екологія

Чим шкідливі хутрові ферми для людей та довкілля