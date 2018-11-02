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РПЦ відреагувала на заяву Константинополя про припинення існування УПЦ МП

П'ятниця, 2 листопада 2018, 15:37
РПЦ відреагувала на заяву Константинополя про припинення існування УПЦ МП

У Російській православній церкві назвали неадекватними слова представника Вселенського патріархату, архієпископа Тельміського Іова про припинення існування Української православної церкви Московського Патріархату.

Про це заявив прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков, передає ТАСС.

За його словами, в РПЦ стурбовані станом "душевного і духовного здоров'я" архієпископа.

"Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно стурбовані станом його душевного і духовного здоров'я", - сказав Волков.

Він додав, що при необхідності РПЦ "готова допомогти побратимові" з лікуванням або зі скеруванням його на навчання в одну із семінарій російської церкви.

Раніше повідомлялося, що Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і з тих пір в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

"З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує. Всі архієреї тепер в Україні де-факто, згідно з цим рішенням синоду, є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату про свою подальшу долю" , - пояснив Іов.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У РПЦ пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

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Українська правда
Теми: Росіяцерква
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