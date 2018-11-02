В уряді сподіваються, що 22 листопада Рада ухвалить держбюджет
Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко заявивив, що є високі шанси ухвалити державний бюджет-2019 вже 22 листопада.
Про це повідомляє прес-служба КМУ.
Представник уряду наголосив, що Кабмін отримав попереднє схвалення проекту держбюджету Верховною Радою.
"Отримали висновки й пропозиції від народних депутатів. Найближчим часом він буде внесений в парламент до другого читання. 22 листопада ми маємо всі шанси на те, щоб державний бюджет на наступний рік був ухвалений й ми нормально, планово вступили в новий рік без жодних проблем з фінансуванням", - сказав Саєнко.
Він запевнив, що державний бюджет, який запропонований сьогодні урядом, зберігає всі позитивні програми які були, й по більшості програм суми фінансування збільшуються.
Верховна Рада 18 жовтня підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні.
Міжнародний валютний фонд очікує від України приведення тарифів на газ до ринкового рівня, а також на остаточне врегулювання окремих питань державного бюджету для виділення Україні чергового траншу.
Уряд 19 жовтня підвищив ціну на газ для населення.