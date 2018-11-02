В уряді сподіваються, що 22 листопада Рада ухвалить держбюджет

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 23:43

Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко заявивив, що є високі шанси ухвалити державний бюджет-2019 вже 22 листопада.

Про це повідомляє прес-служба КМУ.

Представник уряду наголосив, що Кабмін отримав попереднє схвалення проекту держбюджету Верховною Радою.

"Отримали висновки й пропозиції від народних депутатів. Найближчим часом він буде внесений в парламент до другого читання. 22 листопада ми маємо всі шанси на те, щоб державний бюджет на наступний рік був ухвалений й ми нормально, планово вступили в новий рік без жодних проблем з фінансуванням", - сказав Саєнко.

Він запевнив, що державний бюджет, який запропонований сьогодні урядом, зберігає всі позитивні програми які були, й по більшості програм суми фінансування збільшуються.

Верховна Рада 18 жовтня підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні.

Міжнародний валютний фонд очікує від України приведення тарифів на газ до ринкового рівня, а також на остаточне врегулювання окремих питань державного бюджету для виділення Україні чергового траншу.

Уряд 19 жовтня підвищив ціну на газ для населення.

Українська правда
Теми: бюджет
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