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Посол пожалівся на кандидата у президенти України, що шкодив безпековій допомозі США

П'ятниця, 2 листопада 2018, 23:15
Посол пожалівся на кандидата у президенти України, що шкодив безпековій допомозі США

Посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий закликає представників України говорити "одним голосом" у спілкуванні з США з безпекових питань.

Про це він розповів на зустрічі з українськими журналістами у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами посла, посольство останнім часом стикалося з проблемою, коли українські політики шкодили державі своїм спілкуванням у США. "Через це я закликаю всіх говорити одним голосом – щонайменше у питаннях, що стосуються національної безпеки", - заявив він.

Посол розповів про конкретний випадок, не називаючи цього політика, але натякнувши, що йдеться про одного з провідних кандидатів на посаду президента.

"Була навіть проблема, коли наші депутати приходили на зустріч і на пряме питання, чи потрібна Україні зброя, вони відповідали – ні, ви спершу скажіть, чи підтримаєте мою силу на виборах. При чому в конкретно цьому випадку йдеться про кандидата у президенти. Їх мета – мовляв, ви це все Україні дайте, але потім, коли я стану президентом", - розповів він.

"Довелося мені втручатися, говорити з цією людиною, і, здається, я переконав, що це контрпродуктивно", - заявив посол.

Чалий також додав, що після цього – протягом останніх півроку – від українських політиків не лунає суперечливих заяв у питанні національної безпеки і оборонної підтримки США.

Європейська правда

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Теми: СШАУкраїнавибориМЗС
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