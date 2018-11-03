Трамп прогнозує, що США і Китай досягнуть торгівельної угоди

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Субота, 3 листопада 2018, 00:47

Президент США Дональд Трамп заявив, що з Китаєм досягнуто значного прогресу у торгівлі. Глава Білого дому прогнозує, що Вашингтон і Пекін зможуть досягти "справедливої" домовленості.

Про це він заявив, виступаючи перед репортерами в Білому домі, передає "Голос Америки".

Трамп підтвнрдив, що зустрінеться з президентом КНР  Сі Цзіньпіном під час саміту G20 в Аргентині 30 листопада - 1 грудня.

"Ми проводимо дуже гарні дискусії з Китаєм. Ми наближаємось до чогось. Вони дуже хочуть укласти угоду", - підкреслив президент США.

"Я думаю, що ми досягнемо угоди із Китаєм і, думаю, це буде справедлива угода для всіх", - додав він.

"Раніше економічний радник Білого дому Ларрі Кудлов зазначав, що США та Китай не були близькі до підписання угоди, яка б вирішила торгівельні суперечки. Він також не був оптимістичним щодо перспектив подібної угоди", - пише "Голос Америки".

Теми: Трамп США Китай
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