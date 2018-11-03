Twitter видалив понад 10 тисяч аккаунтів за заклики не голосувати на виборах в США

Компанія Twitter видалила понад 10 тисяч облікових записів користувачів соцмережі, за допомогою яких публікувались заклики не голосувати на виборах в Конгрес США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пости із закликом не голосувати на виборах публікувались від імені демократів.

"Представники партії спростували свою причетність до публікації таких твітів та повідомила Twitter про цю ситуацію", - пише агентство з посиланням на 3 джерела.

"Ми вжили заходів щодо відповідних облікових записів та активності в Twitter", - заявив представник компанії. За його словами, видалення відбулося наприкінці вересня та початку жовтня.

"10 тисяч видалених аккаунтів - невелика кількість, вважаючи, що Twitter раніше видалив мільйони облікових записів, які, за даними компанії, відповідальні за розповсюдження дезінформації на виборах президента США 2016 року", - йдеться у матеріалі Reuters.

Як повідомлялось, соціальна мережа Facebook заблокувала понад 800 сторінок і аккаунтів користувачів за поширення неправдивої інформації перед проміжними виборами в Конгрес США.

Проміжні вибори в Конгрес США пройдуть 6 листопада. Під час виборів будуть переобрані усі члени Палати представників Конгресу, а також значна частина сенаторів і губернаторів.