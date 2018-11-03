Стрілянина у Флориді: 1 загиблий і 4 поранених, нападник застрелився

У результаті стрілянини у студії йоги у Таллахасі (штат Флорида, США) загинула 1 людина, ще 4 - отримали поранення. Нападник застрелився.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

"Поліція отримала дзвінок у п'ятницю о 17:37 за місцевим часом. Стрілянина почалася у студії йоги Hot Yoga у невеликому торговому центрі Таллахасі", - розповів керівник поліції міста Майкл ДеЛео.

За його словами, 4 поранених - у критичному стані.

"Підозрюваний у нападі застрелився. Одна жертва померла в лікарні", - підкреслив він.

ДеЛео не розповів деталей про стрілка та можливі мотиви атаки.

"Всі докази вказують на те, що нападник діяв сам та загинув, тому немає ніякої додаткової загрози для населення", - заявив керівник поліції.

"Алекс Реддінг, власник сусіднього бару, сказав, що люди звернулися до нього за допомогою. Вони розповіли йому, що чоловік у студії Hot Yoga дивно поводився, а потім почав стріляти", - пише газета Tallahassee Democrat.

"Один із поранених розповів Реддінгу, що намагався зупинити нападника, але той збив його з ніг пістолетом, перш ніж направити зброю на себе", - зазначає видання.