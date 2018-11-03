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Топ-клуби Європи планують створити футбольну Суперлігу - ЗМІ

Субота, 3 листопада 2018, 05:56

Європейські футбольні клуби планують створити Суперлігу, яка повинна почати функціонувати з 2021 року. Турнір може замінити Лігу Чемпіонів.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Football Leaks та Der Spiegel, передає DW.

За інформацією видань, 16 топ-команд планують у листопаді 2018 року підписати договір про створення Суперліги.

Зазначається, що одна з консалтингових компаній презентувала  ФК "Реал Мадрид" відповідний план ще у жовтні.

Планується, що клуби будуть розподілені за наступним критерієм: "засновники" - 11, "запрошені гості" - 5. При цьому, клуби-засновники не можуть вилетіти з Суперліги, це можуть зробити лише "запрошені гості".

Як пише Der Spiegel, серед "засновників" мають бути: "Реал Мадрид", "Барселона" (обидва - Іспанія), "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Арсенал", "Ліверпуль" (усі - Англія), "ПСЖ" (Франція), "Баварія" (Німеччина), "Ювентус" і "Мілан" (обидва - Італія).

"Запрошеними гостями" мають стати: "Атлетико Мадрид" (Іспанія), "Боруссія Дортмунд" (Німеччина), "Марсель" (Франція), "Рома" та "Інтер" (обидва - Італія).

Крім цього, ймовірним є створення Другого ешелону Суперліги, де гратимуть "менші" клуби. Переможці Другого ешелону підніматимуться в Суперлігу на місце "запрошених гостей".

За документами, які є у розпорядженні ЗМІ, 11 клубів-засновників планують заснувати компанію в Іспанії та власноруч керуватимуть Суперлігою.

Найбільшу частку у майбутній компанії отримає "Реал Мадрид" - 18,77%, "Барселона" - 17,61%, далі йдуть "Манчестер Юнайтед" - 12,58% та "Баварія" - 8,29%.

Зазначається, що виконавчий директор "Боруссії" Ганс-Йоахім Ватцке прокоментував інформацію про ці плани непрямо.

За його словами, деякі з великих європейських клубів можуть вести дискусії щодо створення Суперліги, але ці плани, очевидно, "не дуже конкретні".

Як пише Der Spiegel, у "Баварії" заявили, що не знають ні про зміст, а ні про проект декларації про наміри створення Суперліги.

Раніше голова правління клубу Карл-Гайнц Румменіґґе в інтерв'ю журналу "11 Freunde" припустив появу Суперліги у віддаленому майбутньому.

"Я підозрюю, що ця ліга з'явиться одного дня, не питайте мене коли", - сказав він.

Теми: футболспорт
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