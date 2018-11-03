У Харкові священик на позашляховику поваляв пам'ятники на кладовищі

У Харкові в п'ятницю священик на позашляховику пошкодив могили на кладовищі.

Відео інциденту опублікував міський паблік "ТипичнОЕ ХТЗ". На відео видно, як машина трощить пам'ятники, після чого з позашляховика виходить людина в одязі священика.

На відео присутня ненормативна лексика

Користувачі соцмережі відзначають, що на відео отець Михайло з храму Священномученика Олександра (УПЦ МП).

Разом з тим, поліція Харківської області повідомила, що правоохоронці проводять перевірку за фактом пошкодження пам`ятників на кладовищі Харкова.

Повідомлення про подію надійшло до Липецького відділення поліції 2 листопада о 13:15.

"З’ясовано, що автомобіль "Тойота" з невідомих причин заїхав на територію 14-го кладовища та пошкодив 10 пам’ятників", - зазначили в поліції.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.