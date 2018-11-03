У Білорусі заборонять фото- і відеозйомку жителів без їхньої згоди

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Субота, 3 листопада 2018, 10:39

Конституційний суд Білорусі доручив уряду розробити та внести в парламент зміни до Цивільного кодексу, які передбачають заборону на фото- і відеозйомку громадян без їхньої згоди.

Про це йдеться в рішенні КС, яке опубліковано на національному правовому порталі, повідомляє Інтерфакс-Захід.

"З метою забезпечення конституційного принципу верховенства права, захисту кожного цивільно-правовими засобами від незаконного втручання в його особисте життя, усунення правової невизначеності у правовому регулюванні використання та охорони зображення громадянина в цивільному законодавстві визнати за необхідне внесення відповідних змін до Цивільного кодексу Республіки Білорусь", - йдеться в документі.

КС Білорусі констатує, що в даний час зберігається "правовий дефект" щодо порядку використання зображень громадян. Посилаючись на норми Конституції, суд визнав за необхідне "встановити особливості правового режиму використання і охорони зображення громадянина з визначенням меж реалізації та умов обмеження права на зображення".

У рішенні КС пояснюється, що розгляд даного питання раніше ініціювала Білоруська республіканська колегія адвокатів.

У заяві колегії зазначається, що поширення в ЗМІ та інтернеті зображень громадян може бути пов'язане з порушенням їхніх прав і законних інтересів. Також юристи вважають, що використання зображення громадянина без його згоди є вторгненням в приватне життя і порушенням права на особисту таємницю.

У документі КС також посилається на звернення громадської ради при МВС Білорусі, який посилається "на факти самовільного фотографування і відеозйомки співробітників органів і підрозділів МВС".

У МВС вважають, що "при тенденційних підходах до опублікування зображення це може спричиняти негативні наслідки, в тому числі завдавати непоправної шкоди іміджу системи правопорядку, правам і законним інтересам співробітників органів і підрозділів МВС".

Теми: Білорусь
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