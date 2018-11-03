Київський патріархат попросить Раду перейменувати УПЦ МП

Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про єдину православну церкву в Україні, а також про зміну назви Української православної церкви (Московського патріархату) на "Російську православну церкву" в Україні.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив предстоятель УПЦ КП Філарет.

"Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква і щоб РПЦ не ховалася під назвою "українська", будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння звершують церковнослов’янською мовою, проповідь – російською мовою, захищають інтереси на сході російські", – зазначив предстоятель УПЦ КП.

Він також наголосив, що об’єднана українська церква називатиметься "Українська православна церква".

"Назва буде "Українська православна церква". Друга назва буде "Київський патріархат", – сказав Філарет.

Раніше речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що Верховна Рада має ухвалити закон, за яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити офіційну назву на Російська православна церква.

Нещодавно архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископ Тельміський Іов заявив, що Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.