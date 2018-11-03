Курс валют: гривня перейшла до зміцнення

258 переглядів
Субота, 3 листопада 2018, 12:28

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 листопада на рівні 28,13 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,11 гривні.

Нагадаємо, НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,15 гривні.

2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні  28,08 - 28,11 гривні за долар.

Економічна правда

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Порошенко з Варфоломієм підписали угоду про співпрацю
Команда експертів МВФ їде в Україну
InformNapalm показала фото будинку військового РФ "Хмурого", підозрюваного у справі MH17
Дінзе і архієпископу Клименту не дозволили відвідати Балуха через карантин - адвокат
Усі новини
дослідження

Тривалість життя і статева зрілість більше залежать від мозку, ніж від тіла

Кіно

Шість фільмів листопада