СБУ зловила на хабарі керівника львівського університету

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Як повідомляє прес-служба СБУ, полковник служби цивільного захисту вимагав від працівника ДСНС з Херсонщини 84 тисячі гривень за працевлаштування у навчальному закладі.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника поблизу університету під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

"У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення посадовцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

Операція із затримання зловмисника проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.