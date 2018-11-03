Під час нападу українців на індійця у метро Рима постраждала громадянка України

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Субота, 3 листопада 2018, 14:46

Італійські карабінери затримали двох українців, які у метро Рима напали на індійця, намагалися його пограбувати і поранили пасажирку, яка спробувала їм завадити.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

З’ясувалося, що постраждала пасажирка – 57-річна громадянка України Галина, яка декілька років мешкає в місті Остія. Вона саме поверталася з роботи у Римі, коли стався напад, її свідчення зіграли важливу роль у розслідуванні.

"Я розуміла, що вони кажуть. Це було щось схоже на "Я фашист, а ти приїхав з Бангладешу. Я тебе зараз вдарю" - розповіла постраждала.

На відео, яке активно поширили провідні італійські ЗМІ, можна побачити, як двоє молодиків, лаючись, чіпляються до одного з пасажирів. Крім того, вони намагалися вихопити його сумку. Ситуації намагалася зарадити вже згадана українка, яка за це дістала кулаком в голову.

Повідомляється, що зараз вона перебуває в лікарні, як і 28-річний індієць.

Нападників, які перебували в нетверезому стані, затримали карабінери Остії ще на станції. З’ясувалося, що вони – вихідці з України, які наразі мешкають в одному з районів Рима. Один з чоловіків вже потрапляв у поле зору правоохоронців, щоправда, видання не уточнює з якої причини.

Наразі слідчі чекають на офіційний переклад наявного відеозапису, щоб з’ясувати, чи мав напад расистське підґрунтя, чи йдеться про спробу пограбування.

Європейська правда

Теми: Італія
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