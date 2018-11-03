Поліцейським частково компенсуватимуть оренду квартири й іпотеку – Аваков

МВС запускає з початку 2019 року нові механізми соціального забезпечення поліцейських та рятувальників.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у суботу на Буковині, повідомляє прес-служба МВС.

Серед таких механізмів він назвав підвищення заробітної плати, компенсацію за винайм квартир та систему фінансового лізингу на придбання власного житла.

"Рішенням КМУ ми підвищили заробітну плату для поліцейського та рятувальника на 30%. З 1 січня мінімальна зарплата для працівника ДСНС становитиме 9 тисяч гривень, для поліцейського – 9,2 тисяч", - зазначив міністр.

Він сказав, що також з 1 січня вводиться в дію механізм компенсації за винайм житла.

"Якщо ви орендуєте житло в районному центрі та не маєте власної квартири, держава, окрім зарплати, компенсує вам за винайм житла. Так ми допомагатимемо вашому матеріальному становищу. Також, при наявності у вас родини та дітей компенсація збільшуватиметься", - додав глава МВС.

В районному центрі компенсація за винайм становитиме від 1,9 тисяч до 2,9 тис. В обласному центрі від 2,9 тисяч до 4,3 тис.

"З наступного року ми також вводимо безпрецедентний механізм фінансового лізингу. Що мається на увазі? Починаючи з другого року служби молодий поліцейський має право заключити договір іпотеки на двадцять років. В межах цього договору всі проценти по ньому сплачуватиме держава", - повідомив Аваков.

"В проміжку з двох до п’яти років, якщо ви працюєте добре, держава списує з вас 10% загальної суми, 5-10 років – 20%, потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні дитини - держава одразу спише 5% від суми. Народите другу – ще 5% спишемо", - додав міністр.

Він запевнив, що механізм державного лізингу працюватиме й для тих, хто вже давно перебуває на службі.

"Коли ми приймемо рішення на уряді, кожному з вас прийдуть роз’яснювальні листи щодо всіх доступних соціальних послуг. Це той базис, яким я хочу вас мотивувати", - зазначив Аваков.