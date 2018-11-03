Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган: Ніколи не визнавали і не будемо визнавати анексію Криму

Субота, 3 листопада 2018, 16:29
Ердоган: Ніколи не визнавали і не будемо визнавати анексію Криму

Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконну анексію Криму Росією. 

Про це 3 листопада за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Він запевнив, що позиція Туреччини полягає у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності та політичної єдності України. 

"Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. ... І ми будемо продовжувати охороняти права і інтереси кримських татар  - як тих, хто залишився на території Криму, так і тих, хто був вимушений переїхати з того регіону", - зазначив Ердоган. 

Президент Туреччини додав, що бажає, аби "сутички на сході України, які тривають, завершилися та були розв'язані в межах міжнародного права, дипломатичним, мирним шляхом". 

У свою чергу президент України Петро Порошенко зазначив, що пересвідчився - "в особі президента Туреччини ми маємо надійного, доброго друга і партнера для України". 

"В умовах, що склалися, пріорітетом (під час переговорів - УП) були питання безпеки, військово-технічної співпраці... Дякую президенту Туреччини за послідовну позицію щодо невизнання анексії Криму і засудження агресії на сході України, яке здійснюють збройні сили РФ", - зазначив Порошенко. 

Порошенко додав, що з Ердоганом домовився про продовження координації зусиль щодо процесу звільнення політв'язнів, які незаконно утримуються в окупованому Криму та РФ. 

"Туреччина запевнила нас у тому, що вона не залишиться осторонь питань повзучої агресії РФ в Азовському морі. Ми домовилися про координацію наших дій щодо проблем порушення окупаційною владою Криму прав людини. ... Ми довіряємо Туреччині і були б щасливі, якби вона взяла участь у встановленні миру на Донбасі через розміщення своєї миротворчої місії у складі ООН", - зазначив Порошенко.

Українська правда
Теми: ТуреччинаКриманексіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Туреччина
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди": планує поговорити з Путіним
Представник Ердогана: Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: