Ердоган: Ніколи не визнавали і не будемо визнавати анексію Криму

Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Про це 3 листопада за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Він запевнив, що позиція Туреччини полягає у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності та політичної єдності України.

"Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. ... І ми будемо продовжувати охороняти права і інтереси кримських татар - як тих, хто залишився на території Криму, так і тих, хто був вимушений переїхати з того регіону", - зазначив Ердоган.

Президент Туреччини додав, що бажає, аби "сутички на сході України, які тривають, завершилися та були розв'язані в межах міжнародного права, дипломатичним, мирним шляхом".

У свою чергу президент України Петро Порошенко зазначив, що пересвідчився - "в особі президента Туреччини ми маємо надійного, доброго друга і партнера для України".

"В умовах, що склалися, пріорітетом (під час переговорів - УП) були питання безпеки, військово-технічної співпраці... Дякую президенту Туреччини за послідовну позицію щодо невизнання анексії Криму і засудження агресії на сході України, яке здійснюють збройні сили РФ", - зазначив Порошенко.

Порошенко додав, що з Ердоганом домовився про продовження координації зусиль щодо процесу звільнення політв'язнів, які незаконно утримуються в окупованому Криму та РФ.

"Туреччина запевнила нас у тому, що вона не залишиться осторонь питань повзучої агресії РФ в Азовському морі. Ми домовилися про координацію наших дій щодо проблем порушення окупаційною владою Криму прав людини. ... Ми довіряємо Туреччині і були б щасливі, якби вона взяла участь у встановленні миру на Донбасі через розміщення своєї миротворчої місії у складі ООН", - зазначив Порошенко.