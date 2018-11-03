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Ердоган: Туреччина чекає на рішення РФ щодо звільнення політв'язнів

Субота, 3 листопада 2018, 22:18
Ердоган: Туреччина чекає на рішення РФ щодо звільнення політв'язнів
"Радіо Свобода"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина передала російській стороні список на звільнення українських політв'язнів і очікує успішного вирішення цього питання.

Про це Ердоган заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком за підсумками засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною у Стамбулі, повідомляє прес-служба глави української держави.

"Раніше двоє політв'язнів (заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров - ред.) були видані нам, після чого вони були відпущені на свободу. ... На цей раз ми отримали більш довгий список який ми одразу передали російській стороні. І бажаю, щоб ми стежили за цим процесом і були успішні в його рішенні", - зазначив президент Туреччини.

Як зазначив у свою чергу президент України, "не лише ми, а й увесь світ піклується зараз про звільнення українських заручників".

Порошенко нагадав, що в ході візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну також обговорювалося питання звільнення українців, які незаконно утримуються у російських в'язницях і на окупованих територіях.

Президент України також повідомив, що буде піднімати це питання під час візитів до Фінляндії і Франції.

"Безумовно, ми будемо робити все можливе і не втрачаємо оптимізму, щоб і Олег Сенцов, і Роман Сущенко, і Володимир Балух та інші політв'язні якомога швидше опинилися вдома. І міжнародна підтримка тут грає вирішальну роль", - зазначив Порошенко. 

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10 серпня 2018 року Україна подала позов до Європейського суду з прав людини проти Росії за порушення прав українських політв'язнів. У ньому описано порушення щодо 71 політв'язня.

У серпні Україна також передала Туреччині список політв'язнів Кремля. Як повідомив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, Ердоган не назвав жодних термінів, коли саме він буде говорити з президентом РФ Володимиром Путіним про звільнення українських політв'язнів.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосіяТуреччина
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