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КНДР погрожує відновити ядерну програму у відповідь на санкції США

Субота, 3 листопада 2018, 23:40

Північна Корея виступила з погрозами відновити державну політику, спрямовану на розвиток ядерної програми, якщо США не скасують економічні санкції, накладені на країну.

Про це з посиланням на американські ЗМІ пише Голос Америки.

Міністерство закордонних справ країни заявило, що Північна Корея стикається з тиском з боку США та Південної Кореї, які намагаються відмовити її від ядерної програми.

Північна Корея не погрожувала вийти з поточних ядерних переговорів із Вашингтоном, але натякнула на можливість повернення до розвитку ядерних потужностей.

У цій заяві вперше прозвучала можливість відновлення Північною Кореєю випробування ядерної зброї та подальшого розвитку програми з того часу, як лідер країни Кім Чен Ин підписав нову державну політику, повідомляє NBC News.

Заява Міністерства закордонних справ, видана від імені директора Інституту американських досліджень Міністерства, стверджує, що "поліпшення відносин і санкції не сумісні", повідомляє NBC News.

"Америка вважає, що її постійні "санкції та тиск" призводять до денуклеаризації. Ми не можемо не сміятися над такою дурною ідеєю", – сказано в ній.

Цього року Північна та Південна Кореї провели три саміти. Лідер КНДР Кім Чен Ин також провів безпрецедентний саміт з президентом США Дональдом Трампом в Сінгапурі в червні, де вони пообіцяли працювати в напрямку денуклеаризації Корейського півострова.

Теми: КНДРядерна зброясанкціїСША
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