У Білорусі змінився лідер опозиції
Новий керівник "Білоруської соціал-демократичної Громади" (БСДГ) обіцяв повернути партію до життя. Колишній лідер партії Станіслав Шушкевич відмовився йти навіть в заступники, але залишився в складі Ради БСДГ.
Про це пише Білоруський партизан.
Звітно-виборний з'їзд БСДГ обрав головою партії Сергія Череченя.
Примітно, що Черечень в недавньому минулому був членом компартії Білорусі. Тому громадівці наполегливо цікавилися у потенційного лідера ідеологічними поглядами.
"Я приймаю програму БСДГ, яку ми прийняли на першому з'їзді. Він відповів: моя ідеологія заснована на програмі. Я б відповів так само. Взагалі, ідеологія - справа слизька", - зазначив заступник голови БСДГ Анатолій Астапенко.
Громадівців бентежив і той факт, що Черечень не розмовляє білоруською.
"Він обіцяв вивчити білоруську мову. Вся молодь після референдуму 1996 року зазнала антибілорусізаціі, наш керівник - не виняток", - зазначив політик.
"Фактично партія вже не працювала кілька років. Партія висіла на волосині. Так добре, якщо вона відродиться - кістяк партії залишився колишнім", - резюмував Астапенко.
Станіслав Шушкевич в 1991-1994 роках очолював Верховну раду (парламент) Білорусі. 8 грудня 1991 року з білоруської сторони підписав в Біловезькій пущі угоду про ліквідацію СРСР і створення СНД.