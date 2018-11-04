Новий керівник "Білоруської соціал-демократичної Громади" (БСДГ) обіцяв повернути партію до життя. Колишній лідер партії Станіслав Шушкевич відмовився йти навіть в заступники, але залишився в складі Ради БСДГ.

Про це пише Білоруський партизан.

Звітно-виборний з'їзд БСДГ обрав головою партії Сергія Череченя.

Примітно, що Черечень в недавньому минулому був членом компартії Білорусі. Тому громадівці наполегливо цікавилися у потенційного лідера ідеологічними поглядами.

"Я приймаю програму БСДГ, яку ми прийняли на першому з'їзді. Він відповів: моя ідеологія заснована на програмі. Я б відповів так само. Взагалі, ідеологія - справа слизька", - зазначив заступник голови БСДГ Анатолій Астапенко.

Громадівців бентежив і той факт, що Черечень не розмовляє білоруською.

"Він обіцяв вивчити білоруську мову. Вся молодь після референдуму 1996 року зазнала антибілорусізаціі, наш керівник - не виняток", - зазначив політик.

"Фактично партія вже не працювала кілька років. Партія висіла на волосині. Так добре, якщо вона відродиться - кістяк партії залишився колишнім", - резюмував Астапенко.

Станіслав Шушкевич в 1991-1994 роках очолював Верховну раду (парламент) Білорусі. 8 грудня 1991 року з білоруської сторони підписав в Біловезькій пущі угоду про ліквідацію СРСР і створення СНД.