Ердоган заявив про "розпорядження зверху" вбити Хашоггі

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Неділя, 4 листопада 2018, 02:23

Розпорядження про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі надійшло від найвищих чиновників уряду Саудівської Аравії.

Про це заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган в статті, написаній для Washington Post.

"Ми знаємо, що наказ убити Хашоггі надійшов від вищих чиновників уряду Саудівської Аравії", - йдеться в статті.

Ердоган підкреслив, що Туреччина і Саудівська Аравія перебувають у дружніх стосунках. При цьому він не вірить в те, що вказівку ​​про знищення Хашоггі віддав особисто король Сальман, але, за його словами, дружба з Ер-Ріядом не означає, що Туреччина буде ігнорувати це вбивство.

Президент Туреччини також не став прямо звинувачувати фактичного правителя Саудівської Аравії - наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Нагадаємо, офіс генпрокурора Стамбула 31 жовтня повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того як він зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі покинув будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що він був убитий всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.

Тіло журналіста не знайдено. Турецька влада розглядає теорію про те, що розчленоване тіло Хашоггі було знищене в кислоті. Саудівська сторона стверджує, що тіло Хашоггі було передане "місцевому спільникові" для утилізації. Анкара в цю версію не вірить.

Читайте детальніше: "Гроші проти моралі: чому згасає скандал з убивством у саудівському консульстві в Стамбулі".

Теми: Саудівська Аравія вбивство Туреччина
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