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Повінь в Італії: на Сицилії вночі затонули 10 людей

Неділя, 4 листопада 2018, 10:13

Десять людей стали жертвами негоди, яка накрила цими вихідними Сицилію, серед загиблих двоє маленьких дітей віком 1 та 3 років.

Про це повідомляє видання Repubblica.

У ніч на неділю в місті Кастельдачча, що у провінції Палермо, розлилася місцева річка Міліча. Вода затопила один із будинків на березі, в якому мешкали дві родини. Вода швидко піднялась до самої стелі – в результаті дев'ять осіб загинули, у тому числі однорічний малюк і трирічний хлопчик, та 15-річна дитина.

 
Фото: repubblica.it

В сицилійському селищі Вікарі затонув 44-річний чоловік. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Місцева влада не виключає – кількість жертв може зрости.

 
Фото: ANSA

Негода вирує в Італії з початку тижня – за цей час загинули 19 осіб.

Внаслідок негоди при пожежі в порту італійської Савони були знищені кілька сотень автомобілів Maserati.

Венецію накрила морська хвиля і три чверті міста опинилась під водою, подекуди рівень води сягав 156 сантиметрів. 

Європейська правда

Теми: Італія
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