Повінь в Італії: на Сицилії вночі затонули 10 людей
Десять людей стали жертвами негоди, яка накрила цими вихідними Сицилію, серед загиблих двоє маленьких дітей віком 1 та 3 років.
Про це повідомляє видання Repubblica.
У ніч на неділю в місті Кастельдачча, що у провінції Палермо, розлилася місцева річка Міліча. Вода затопила один із будинків на березі, в якому мешкали дві родини. Вода швидко піднялась до самої стелі – в результаті дев'ять осіб загинули, у тому числі однорічний малюк і трирічний хлопчик, та 15-річна дитина.
В сицилійському селищі Вікарі затонув 44-річний чоловік. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.
Місцева влада не виключає – кількість жертв може зрости.
Негода вирує в Італії з початку тижня – за цей час загинули 19 осіб.
Внаслідок негоди при пожежі в порту італійської Савони були знищені кілька сотень автомобілів Maserati.
Венецію накрила морська хвиля і три чверті міста опинилась під водою, подекуди рівень води сягав 156 сантиметрів.