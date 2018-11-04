Зовнішні кредитори заробили за рахунок України 17% річних

Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом 725 млн доларів, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів в кінці серпня 2018 року.

Про це FinClub повідомили в Міністерстві фінансів.

"714,494 млн доларів було направлено на здійснення угоди щодо дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів", - повідомили в Мінфіні 2 листопада.

Ці дані дозволяють FinClub розрахувати прибутковість, отриману кредиторами.

Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада - 67 днів, а заплатила кредиторам - 21,75 млн доларів. У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних.

У виданні також пояснили, яким чином кредиторам вдалося так багато заробити за рахунок України.

Серпневий випуск євробондів був бридж-кредитом, залученим до моменту отримання іншого зовнішнього фінансування: траншу МВФ або випуску євроооблігацій. Агентом цього розміщення виступив банк Goldman Sachs Int., який також виступив співорганізатором жовтневого розміщення: залучив для Мінфіну 500 млн доларів із загальної суми в 2 млрд доларів.

У Мінфіні підтвердили, що погашення серпневого бонду пройшло за рахунок жовтневого випуску єврооблігацій сумарним обсягом 2 млрд доларів.

Серпневий 6-місячний бонд випускався Мінфіном з нульовим купоном, але розміщувався нижче номінальної вартості: Мінфін отримав від кредиторів 95,551% від номіналу - 692,744 млн доларів.

"Прибутковість розміщення при погашенні 28 лютого 2019 року становитиме 9,11%. Але при достроковому погашенні вартість позики буде залежати від обраної дати, і бюджет заплатить фіксовану ціну, а кредитор отримає додаткову премію. Для дострокового погашення встановлено дві ціни: протягом трьох місяців від випуску (до 28 листопада) дострокове погашення повинно бути проведено за ціною 98,55% від номіналу, а після цієї дати - зі сплатою повного обсягу коштів, 725 млн доларів", - йшлося в серпневому звіті компанії ICU.

Виплачені кредиторам 714,49 млн доларів становлять 98,55% від номіналу.

Україна розмістила облігації на 2 млрд доларів (750 млн доларів під 9% і 1,25 млрд доларів під 9,75%) з датою їх оплати інвесторами 1 листопада.

Вже 2 листопада в Мінфіні повідомили про погашення облігацій на 725 млн доларів.

З огляду на термін користування коштами кредиторів приблизно в 67 днів і заплачені їм 21,75 млн, це дає прибутковість в 17,1% річних.

Економічна правда