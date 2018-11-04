Порошенко в Туреччині подивився на потужні безпілотники

В ході офіційного візиту до Туреччини президент Петро Порошенко відвідав виробництво компанії Baykar Makina, яка є одним із світових лідерів у виробництві потужних безпілотних авіаційних комплексів.

Фото прес-служби президента

Як повідомляє в неділю прес-служба президента, йому та українській делегації були продемонстровані тактико-технічні характеристики БПЛА різних типів, включно з військовими.

Також було проведено переговори щодо співпраці і кооперації між оборонними комплексами України і Туреччини.