Порошенко в Туреччині подивився на потужні безпілотники
Неділя, 4 листопада 2018, 10:58
В ході офіційного візиту до Туреччини президент Петро Порошенко відвідав виробництво компанії Baykar Makina, яка є одним із світових лідерів у виробництві потужних безпілотних авіаційних комплексів.
Як повідомляє в неділю прес-служба президента, йому та українській делегації були продемонстровані тактико-технічні характеристики БПЛА різних типів, включно з військовими.
Також було проведено переговори щодо співпраці і кооперації між оборонними комплексами України і Туреччини.
Українська правда