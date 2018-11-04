США можуть збільшити постачання скрапленого газу до Європи в 5 разів

Європа може стати великим споживачем американського скрапленого природного газу на тлі мит на поставки цього палива в Китай і більш низької вартості транспортування в порівнянні з Азією.

Про це заявили учасники конференції KNect365 LNGgc в Лондоні, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, директор комерційного структурування американського постачальника СПГ Cheniere Energy Сем Уайт висловив думку, що до 2030 року Європа може збільшити закупівлі цього палива в США до 200 млн тонн проти 40 млн тонн в 2017 році.

На його думку, країни Атлантики будуть отримувати приблизно половину всього експортованого американського СПГ до цього часу.

Втім, його колеги менш оптимістичні в цьому питанні. Зокрема, глава Texas LNG Вівек Чандра заявив, що американському СПГ буде складно конкурувати з російським трубопровідним газом через більш низьку вартість останнього.

Крім цього, багато чого буде залежати від європейського попиту на газ. Зниження споживання цього виду палива в ЄС в найближчі 10-15 років стане серйозною проблемою для США, яким доведеться конкурувати за ринок не тільки з Росією, але і з Катаром і Алжиром, а також, ймовірно, з Єгиптом, який активно прагне стати експортером СПГ.

Старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень (Oxford Institute for Energy Studies) Майк Фулвуд зазначив, що Азія як і раніше є більш перспективним ринком збуту для американського СПГ.

Попит на газ активно зростає в Індії, і країна підписує нові контракти на закупівлю палива в США.

Крім того, Вашингтон чинить політичний тиск на Японію і Південну Корею, закликаючи їх збільшити закупівлі СПГ в Штатах для того, щоб скоротити значні профіцити у зовнішній торгівлі.

Економічна правда