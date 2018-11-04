Медведчук став головою політради партії Рабіновича

Фото з сайту партії "За життя"

Кум президента РФ, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук обраний головою політради партії "За життя".

Як повідомляє прес-служба партії, таке рішення було прийнято у неділю під час першого етапу позачергового з'їзду.

Фото з сайту партії "За життя"

"Обрано новий склад політради політичної партії "За життя", за результатами одноголосного голосування на з'їзді головою нової політради партії "За життя" обрано Віктора Медведчука, котрий також виступив на з'їзді і виклав позицію партії щодо найактуальніших поточних питань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновленню миру" з Росією.