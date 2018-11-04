У Польщі український автобус потрапив у ДТП

У Польщі поблизу м.Бохня на автостраді А4 (з України до Німеччини) сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів та двоповерхового автобуса з України.

Як повідомляє Польське радіо з посиланням на дані поліції, ДТП сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 в районі н.п. Прошувка.

"Сімом пораненим, у тому числі двом дітям та вагітній жінці, надали допомогу на місці, після чого їх доставили до лікарні для подальшої діагностики", - йдеться у повідомленні.

72 пасажири українського автобуса були доправлені до школи у н.п. Прошувка, де вони чекали на інший автобус.

На автомагістралі у напрямку Катовиць було ускладнено рух. Про ДТП було повідомлено прокуратуру.