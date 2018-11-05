Росіяни вважають, що їх об'єднує перемога у "Великій вітчизняній війні" і анексія Криму - опитування

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) провів опитування, за результатами якого 63% опитаних росіян назвали найважливішою історичною подією, яка об'єднує російський народ, перемогу у "Великій вітчизняній війні". Ще 12% опитаних вважають важливою подією анексію Криму.

Про це йдеться у прес-релізі ВЦИОМ від 2 листопада.

Зазначається, що опитування провели напередодні Дня народної єдності, який відзначається у РФ 4 листопада.

Опитані росіяни назвали головними символами РФ народ (9%), любов до батьківщини, патріотизм (по 8%), державний прапор (7%) і герб (6%).

"Армію і силу РФ відзначають по 5% росіян. Про національний гімн і єдність згадують по 4% респондентів.

Серед інших символів, які уособлюють Росію, опитані називають велику територію, ведмедів, миролюбність, президента і природне багатство (по 3%)", - підкреслює ВЦИОМ.

Майже дві третини опитаних (63%) назвали найважливішою історичною подією перемогу у "Великій вітчизняній війні" 1941-1945 років. Ще 12% вважають важливою подією анексію Криму.

"8% вважають, що російський народ об'єднує Велика Жовтнева революція. Новий Рік, політ Юрія Гагаріна в космос, події 1812 року і дати розвалу СРСР згадують по 5% росіян", - йдеться у прес-релізі.

Кожен п'ятий (20%) учасник опитування визначає гімн РФ як пісню, яка об'єднує росіян. Друге місце у "музичному" рейтингу посідає пісня "День Победы" (8%), третє - "Катюша" (7%).

Респонденти також називають "Священную войну" і народні пісні (по 3%), "Калинку", "Ой, мороз, мороз", "Офицери" у виконанні Олега Газманова, пісні гурту Любэ, "Подмосковные вечера", радянські і патріотичні пісні про Батьківщину (по 2%).

Серед книг, які об'єднуть жителів РФ, лідирує "Война и мир" Льва Толстого (11%).

Рідше опитані називають твори Олександра Пушкіна (4%) і роман-епопею Михайла Шолохова "Тихий Дон" (3%).

"Як вважають 2% респондентів, практично кожен із росіян читав такі твори, як "Преступление и наказание" Достоєвського, "Мастер і Маргарита" Булгакова, твори інших російських класиків і Льва Толстого", - зазначається у результатах дослідження.

Найбільш яскравим персонажем, який характеризує російську людину, опитані громадяни РФ вважають Обломова (4%) з роману Івана Гончарова.

Серед інших літературних героїв, які так чи інакше відображають риси російського народу, називали Олексія Маресьєва з твору "Повесть о настоящем человеке", Андрія Болконського ("Война и мир"), Іллю Муромця, Павла Корчагіна ("Как закалялась сталь") і героїв творів Олександра Пушкіна (по 2%).

Фільмом, який об'єднує росіян, опитані вважають "Иронию судьбы, или с легким паром" (9%).

Рідше називають такі фільми, як "Москва слезам не верит" (5%)," Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", фильмы о войне, "Движение вверх", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (по 4%).

Головною святковою стравою опитані росіяни назвали салат "Олів'є" (51%). 28% опитаних вважають, що росіян об'єднує салат "Оселедець під шубою", ще 25% назвали пельмені. 17% респондентів вважають, що кожен із росіян любить поїсти борщу.