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Держдеп США: Понад 600 компаній та фізосіб з Ірану потраплять під дію нових санкцій

Понеділок, 5 листопада 2018, 02:54

Білий дім запровадить санкції проти понад 600 компаній та фізичних осіб з Ірану.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео, передає Fox News.

"Я впевнений, що санкції, які відновлять свою дію в понеділок, не тільки щодо експорту нафти, а й фінансові, які запровадить Мінфін, будуть мати ефект, який призведе до зміни поведінки іранського режиму.

Це наші очікування. Це мета політики президента Трампа", - підкреслив він.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 5 листопада нових жорстких санкцій проти Ірану.

Трамп оголосив у травні, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми. Він також повідомив про відновлення всіх санкцій проти Ірану. США знову ввели в дію з 7 серпня частину санкцій проти Ірану.

Більш суттєві санкції, які охоплять експорт нафти, очікуються з 5 листопада. Вашингтон заявив про мету довести експорт іранської нафти до нуля і закликав її покупців відмовитися від таких закупівель.

2 листопада міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез заявив, що Вашингтон пообіцяв Анкарі зробити для неї виняток з іранських нафтових санкцій.

Нагадаємо, Помпео анонсував, що Сполучені Штати виведуть з-під дії антиіранських санкцій вісім країн, що імпортують іранську нафту.

Теми: СШАІрансанкції
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