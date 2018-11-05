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Сини вбитого журналіста Хашоггі попросили повернути їм тіло батька

Понеділок, 5 листопада 2018, 05:50

Сини вбитого журналіста Джамаля Хашоггі звернулись до влади Саудівської Аравії з вимогою повернути тіло батька.

Про це вони заявили в інтерв'ю CNN.

Сини журналіста - Салах і Абдулла Хашоггі - назвали батька "мужнім і дуже сміливим". За їх словами, після вбивства батька вони зазнали страждань і невпевненості.

"Я дійсно сподіваюсь, що все, що трапилося, не було болісним для нього, або що це сталося швидко", - зазначив Абдулла Хашоггі.

"Влада Туреччини, яка стверджує, що Хашоггі був вбитий групою осіб, відправлених з Ер-Ріяда, все ще шукає рештки тіла журналіста.

Минулого тижня у прокуратурі заявили, що тіло Хашоггі розчленували після того, як його задушили, а The Washington Post писала, що слідчі розглядають версію про те, що тіло розчинили у кислоті", - йдеться у матеріалі CNN.

"Все, що ми зараз хочемо, це поховати батька на цвинтарі Аль-Бакі в Медині (Саудівська Аравія - ред.)", - сказав Салах Хашоггі.

"Я говорив про це з саудівською владою, і я просто сподіваюсь, що це станеться незабаром," - додав він.

1 листопада Норвегія викликала посла Саудівської Аравії у зв’язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Раніше у МЗС Франції заявили про можливість запровадження санкцій проти Саудівської Аравії у зв’язку з убивством.

Крім того, відповідь на убивство Хашоггі анонсували США.

Нагадаємо, офіс генпрокурора Стамбула 31 жовтня повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того як він зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті і повідомила, що його вбивство було умисним.

Читайте детальніше: "Гроші проти моралі: чому згасає скандал з убивством у саудівському консульстві в Стамбулі"

Теми: Саудівська АравіяТуреччинаЗМІвбивство
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