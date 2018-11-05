Синоптик розповіла, коли чекати перших морозів

У найближчі дні в Україні буде волого і тепло, а перші морози прийдуть лише на вихідних.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Україна відкрито радіє вже тривалий час владі антициклону. І дощів щоб дощів нема, так, пару крапель, і вологість тумани постачають для сільського господарства та грибів, і тепла погода газ економить і, в принципі, тішить", - нагадала синоптик.

Діденко прогнозує, що хороша погода потішить українців до кінця тижня, а перші морози прийдуть наступними вихідними.

За прогнозом Укргідрометцентру, 6 листопада в країні хмарно з проясненням, опадів не передбачається. На заході вночі +6-8, вдень +12-14, на півночі та в центрі вночі +2-4, вдень +7-9, на сході вночі +1-3, вдень +7-9, на півдні вночі +4-6, вдень до +12.

7 листопада дещо похолоднішає вночі, хмарно з проясненням, без опадів. На заході вночі +4-6, вдень +12-14, на півночі та в центрі вночі 0-2, вдень +7-9, на сході вночі 0-2, вдень +7-9, на півдні вночі +2-4, вдень до +11.