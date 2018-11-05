Росія перетворила окупований Крим на гігантську військову базу

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Понеділок, 5 листопада 2018, 14:33

За чотири роки після анексії Крим перетворився на гігантську військову базу Росії, де кількість російських військових зросла майже до 32 тисяч, а також в рази збільшилася кількість військової техніки та озброєння.

Відповідні дані презентувало в ООН Міністерство закордонних справ України, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що дані МЗС та результати дослідження волонтерів української групи "Інформнапалм" протягом 2014-2018 років свідчать про значну мілітаризацію росією окупованого Криму.

 
інфографіка Укрінформу

Повідомляється, що за чотири роки півострів перетворився на "непотоплюваний авіаносець", гігантську військову базу.

"Чисельність "зелених чоловічків" зросла майже до 32 тисяч, кількість літаків - до 122-х, військових кораблів - до 71-го, зенітно-ракетних комплексів - до 16-ти, кількість підводних човнів - до семи", - йдеться у повідомленні.

 
інфографіка Укрінформу

Дослідники також не виключають, що в окупованому Криму, можливо, вже розміщена ядерна зброя, не лише у розконсерво

Українська правда
Теми: Крим анексія Росія зброя
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