У Луцьку на автомийці влаштували стрілянину: один загиблий

2204 перегляди
Понеділок, 5 листопада 2018, 15:25

У Луцьку Волинської області у результаті стрілянини на автомийці одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"У Луцьку на автомийці на вулиці Набережній близько 14:50 сталася стрілянина. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє госпіталізовані з вогнепальними пораненнями", - сказав він.

У місті введено оперативний план "Сирена", поліція розшукує зловмисників.

За даними місцевого видання "ВолиньPost", під час стрілянини поранили кримінального авторитета Аслана. 

Відзначається, що про це повідомила його дочка.

У поліції Волинської області не змогли ні підтвердити ні спростувати цю інформацію.

"Обставини події з'ясовуються. Не можу ні підтвердити, ні спростувати", - сказав речник волинської поліції Віктор Гомоля.

На прохання уточнити, чи встановлені особи загиблого і поранених, він відзначив, що озвучив усю відому наразі інформацію.  

Українська правда
Теми: Волинська область кримінал
powered by lun.ua
По темі
Волинська "Батьківщина" використала ім'я ведучого Притули й натякає на хакерів 28 жовтня 2018, 11:43
Луценко хоче, щоб новий прокурор Волині зупинив клондайк "євроблях" 21 серпня 2018, 13:18
Поліція розслідуватиме розбещення дітей у волинському притулку 3 серпня 2018, 17:52
Усі новини
Головні новини
Мінфін хоче знизити вартість "безподаткових" посилок до 100 євро
Вбивство Гандзюк: Правозахисники вимагають відставки Авакова і Луценка
В Нацбанку назвали ключові ризики для зростання цін
Кириленко припустив, що Хуг завжди був на стороні агресора
Усі новини
психологія

Стрес може впливати на розмір мозку: 5 способів з цим боротися

соцмережі

Twitter повертає хронологічну стрічку новин та додає нову кнопку