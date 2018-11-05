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У Луцьку на автомийці влаштували стрілянину: один загиблий

Понеділок, 5 листопада 2018, 14:25

У Луцьку Волинської області у результаті стрілянини на автомийці одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"У Луцьку на автомийці на вулиці Набережній близько 14:50 сталася стрілянина. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє госпіталізовані з вогнепальними пораненнями", - сказав він.

У місті введено оперативний план "Сирена", поліція розшукує зловмисників. 

 
Фото volynnews.com

За даними місцевого видання "ВолиньPost", під час стрілянини поранили кримінального авторитета Аслана. 

Відзначається, що про це повідомила його дочка.

У поліції Волинської області не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

"Обставини події з'ясовуються. Не можу ні підтвердити, ні спростувати", - сказав речник волинської поліції Віктор Гомоля.

На прохання уточнити, чи встановлені особи загиблого і поранених, він відзначив, що озвучив усю відому наразі інформацію.  

Українська правда
Теми: Волинська областькримінал
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