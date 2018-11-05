Українське військо – в топ-10 армій Європи й у топ-30 армій світу

Україна за військовою міццю посідає 29 позицію у світовому рейтингу і 10-ту позицію серед найпотужніших армій Європи.

Індекс сили (PowerIndex) визначив проект Global Firepower, а видання "Business Insider" відібрало з усього переліку 25 найпотужніших військ Європи.

Україна за військовою міццю 10-та в Європі nordic.businessinsider.com

Росія має другу у світі за потужністю армію, а в європейському рейтингу вона лідирує.

Російська армія - найсильніша в Європі nordic.businessinsider.com

У світовому рейтингу лідирують Сполучені Штати Америки.

За Російською Федерацією в першій десятці усіх країн слідують Китай, Індія, Франція, Велика Британія, Південна Корея, Японія, Туреччина й Німеччина.

Топ-10 армій світу globalfirepower.com

Перша європейська десятка виглядає так: Росія, Франція, Велика Британія. Туреччина, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща, Греція й Україна.

Білорусь у світовому рейтингу 41-ша (у європейському 17-та), Грузія – 82-га.

"Індекс сили" визначали за 55 критеріями. Експерти фокусувалися радше на розмаїтті зброї, ніж на її кількості, а ядерні запаси взагалі не враховували при ранжуванні.