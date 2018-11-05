Українське військо – в топ-10 армій Європи й у топ-30 армій світу
Україна за військовою міццю посідає 29 позицію у світовому рейтингу і 10-ту позицію серед найпотужніших армій Європи.
Індекс сили (PowerIndex) визначив проект Global Firepower, а видання "Business Insider" відібрало з усього переліку 25 найпотужніших військ Європи.
Росія має другу у світі за потужністю армію, а в європейському рейтингу вона лідирує.
У світовому рейтингу лідирують Сполучені Штати Америки.
За Російською Федерацією в першій десятці усіх країн слідують Китай, Індія, Франція, Велика Британія, Південна Корея, Японія, Туреччина й Німеччина.
Перша європейська десятка виглядає так: Росія, Франція, Велика Британія. Туреччина, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща, Греція й Україна.
Білорусь у світовому рейтингу 41-ша (у європейському 17-та), Грузія – 82-га.
"Індекс сили" визначали за 55 критеріями. Експерти фокусувалися радше на розмаїтті зброї, ніж на її кількості, а ядерні запаси взагалі не враховували при ранжуванні.