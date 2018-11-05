Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українка в Малайзії отримала довічне ув’язнення

Понеділок, 5 листопада 2018, 16:29

Верховний суд Малайзії засудив українку Клавдію Лопаткіну до довічного ув’язнення за перевезення наркотиків.

Відповідне рішення суд прийняв 5 листопада, повідомляє New Straits Times.

24-річну Лопаткіну визнали винною в перевезенні 1,5 кілограма кокаїну.

Дівчину затримали в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту на острові Пінанг. Працівники митниці знайшли кокаїн у двох коробках з-під шоколаду, які вона везла з собою.

Їй були пред'явлені звинувачення за статтею 39 (B) акту про небезпечні наркотики від 1952 року. Максимальне покарання за цей злочин - смертна кара.

Суддя на засіданні 5 листопада заявив, що в обвинуваченої було достатньо часу, щоб перевірити пакети, які вона привезла з Дубаю в Куала-Лумпур.

"Замість цього вона просто "закрила очі" і не скористалася можливістю перевірити вміст сумки, в якій, за її словами, був шоколад", - зазначив суддя Абдул Вахаб.

Повідомляється, що під час оголошення вироку дівчина плакала.

Під час арешту у 2015 році Лопаткіна була вагітна і народила доньку у в’язниці. У грудні 2017-го її виправдали, але прокуратура подала апеляцію на вирок.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаВерховний судсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Україна
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: