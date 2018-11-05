Українка в Малайзії отримала довічне ув’язнення

Верховний суд Малайзії засудив українку Клавдію Лопаткіну до довічного ув’язнення за перевезення наркотиків.

Відповідне рішення суд прийняв 5 листопада, повідомляє New Straits Times.

24-річну Лопаткіну визнали винною в перевезенні 1,5 кілограма кокаїну.

Дівчину затримали в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту на острові Пінанг. Працівники митниці знайшли кокаїн у двох коробках з-під шоколаду, які вона везла з собою.

Їй були пред'явлені звинувачення за статтею 39 (B) акту про небезпечні наркотики від 1952 року. Максимальне покарання за цей злочин - смертна кара.

Суддя на засіданні 5 листопада заявив, що в обвинуваченої було достатньо часу, щоб перевірити пакети, які вона привезла з Дубаю в Куала-Лумпур.

"Замість цього вона просто "закрила очі" і не скористалася можливістю перевірити вміст сумки, в якій, за її словами, був шоколад", - зазначив суддя Абдул Вахаб.

Повідомляється, що під час оголошення вироку дівчина плакала.

Під час арешту у 2015 році Лопаткіна була вагітна і народила доньку у в’язниці. У грудні 2017-го її виправдали, але прокуратура подала апеляцію на вирок.