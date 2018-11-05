Українка в Малайзії отримала довічне ув’язнення
Верховний суд Малайзії засудив українку Клавдію Лопаткіну до довічного ув’язнення за перевезення наркотиків.
Відповідне рішення суд прийняв 5 листопада, повідомляє New Straits Times.
24-річну Лопаткіну визнали винною в перевезенні 1,5 кілограма кокаїну.
Дівчину затримали в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту на острові Пінанг. Працівники митниці знайшли кокаїн у двох коробках з-під шоколаду, які вона везла з собою.
Їй були пред'явлені звинувачення за статтею 39 (B) акту про небезпечні наркотики від 1952 року. Максимальне покарання за цей злочин - смертна кара.
Суддя на засіданні 5 листопада заявив, що в обвинуваченої було достатньо часу, щоб перевірити пакети, які вона привезла з Дубаю в Куала-Лумпур.
"Замість цього вона просто "закрила очі" і не скористалася можливістю перевірити вміст сумки, в якій, за її словами, був шоколад", - зазначив суддя Абдул Вахаб.
Повідомляється, що під час оголошення вироку дівчина плакала.
Під час арешту у 2015 році Лопаткіна була вагітна і народила доньку у в’язниці. У грудні 2017-го її виправдали, але прокуратура подала апеляцію на вирок.