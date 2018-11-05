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Через події в Україні РПЦ планує розширитись за кордоном

Понеділок, 5 листопада 2018, 16:48

Російська православна церква розглядає можливість відкриття додаткових парафій за кордоном.

Про це заявив керівник управління Московської патріархії із закордонних установ архієпископ Віденський і Будапештський Антоній, пише російське інформагентство ТАСС.

За його словами, про нові парафії просять самі віруючі "через дії Константинопольського патріархату в Україні".

"У нинішній ситуації, коли Константинопольський патріархат вступив в спілкування з анафематствуваним і позбавленим священного сану і чернецтва колишнім митрополитом Філаретом (Денисенко) і сам таким чином став на шлях розколу, ототожнивши себе з розкольниками, багато наших вірян, що раніше відвідували парафії Константинопольського патріархату, виявилися в дуже непростій ситуації і направляють велику кількість звернень на ім'я Святійшого патріарха Московського і всієї Русі Кирила", - заявив Антоній.

"Вони просять, щоб РПЦ піклувалася про наших співвітчизників, які проживають в різних куточках Землі, направляла б священиків, організовувала парафіяльне життя з тим, щоб наші парафіяни не були позбавлені пастирської опіки і можливості брати участь у церковних таїнствах", - сказав він.

За словами Антонія, РПЦ вивчає "можливість відкриття додаткових парафій в тих місцях, де самі співвітчизники нас про це просять - це реакція на побажання конкретних людей".

Він зазначив, що особливо гостро це питання стоїть в тих місцях, де немає парафій Московського патріархату, але присутні парафії Константинопольського.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

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Теми: церквакордон
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