Шахрайство на 800 мільйонів: Швейцарія видала Україні підозрюваного

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Понеділок, 5 листопада 2018, 19:20

До України зі Швейцарії екстрадований громадянин, якого розшукували за шахрайство в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Завершена процедура екстрадиції з Швейцарської Конфедерації в Україну громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тисяч гривень", - зазначили в Генпрокуратурі.

Там додали, що Федеральний Департамент юстиції та поліції Швейцарської Конфедерації у жовтні 2018 року вирішив видати вказану особу до Україні.

"5 листопада 2018 року громадянин прийнятий українськими правоохоронцями і переданий органу досудового розслідування. Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії", - додали в ГПУ.

 

Українська правда
Теми: Швейцарія Генпрокуратура
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