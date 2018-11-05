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Саша, ти фашист: пропагандист Філліпс провокував на бійку посла України в Австрії

Понеділок, 5 листопада 2018, 18:37
Саша, ти фашист: пропагандист Філліпс провокував на бійку посла України в Австрії

Прокремлівський пропагандист Грем Філліпс намагався спровокувати на бійку та називав "фашистом" посла України в Австрії Олександра Щербу.

Про це український дипломат розповів на своїй сторінці у Facebook.

За словами Щерби, конфлікт стався біля будівлі посольства України у Відні, коли Філіпс записував відео. Він не помітив, як посол підійшов до нього.

"Нещасне таке, з незастібнутими, пардон, штанами. Аж підскочило від переляку – не чекало геть. Ну а потім почалося: "Саша ти фашист. Саша ти г-дон". Пару разів мене штовхало в груди. Професійно штовхало, хотіло на бійку спровокувати", - розповів Щерба.

У своєму дописі посол засудив минулу діяльність Філіпса, заявивши, що він "живиться на війні".

"Зрозумійте мене: хоча б хтось, хоча б раз мав вийти до нього і сказати, що воно собою являє. А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі і війні. Без цієї ненависті, злоби і війни воно було б ніщо. Воно і є ніщо. Я йому це передав. Від всіх нас", - написав Щерба.

Грем Філіппс відомий антиукраїнськими провокаціями. Нещодавно він зірвав прапори з могили лідера ОУН Степана Бандери в німецькому Мюнхені. Поліція Мюнхена відкрила справу у зв'язку з актом наруги над могилою.

Крім того, він намагався провокувати українських дипломатів у Британії. Посольство України навіть зверталося до британського МЗС із закликом вжити юридичні заходи щодо Філіпса.

Європейська правда

Теми: скандалАвстрія
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