Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВПС США показали, як російський СУ-27 перехопив літак США над Чорним морем

Вівторок, 6 листопада 2018, 02:01
EP-3 Aries II

Російський СУ-27 перехопив літак ВПС США EP-3 Aries, який летів в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Про це повідомляється на сайті ВПС США.

Американська сторона назвала дії росіян небезпечними, оскільки СУ-27 на великій швидкості летів прямо навпроти літака ВПС США, наражаючи на небезпеку пілотів і членів екіпажу.

СУ-27 здійснив додатковий маневр, зблизившись з EP-3 і застосувавши форсаж (режим реактивних двигунів для тимчасового збільшення тяги). Екіпаж EP-3 повідомив про турбулентність після першої взаємодії і вібрації від другої. Тривалість перехоплення становила приблизно 25 хвилин.

У ВПС США відзначили, що хоча російські військові мають право здійснювати маневри, перебуваючи в міжнародному повітряному просторі, ця взаємодія була безвідповідальною.

"Ми очікуємо, що вони будуть поводитися відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для забезпечення безпеки і запобігання інцидентів, включаючи Угоду 1972 року про запобігання інцидентів над і у відкритому морі (INCSEA). Небезпечні дії підвищують ризик помилкового розрахунку і можливості зіткнень в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Літак США діяв відповідно до міжнародного права і не провокував цю російську діяльність, зазначили американські військові.

Раніше повідомлялося, що російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 у Норвегії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Чорне море
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"
Ворог посилився в Чорному морі надводним ракетоносієм – ОК "Південь"
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: