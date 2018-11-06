ВПС США показали, як російський СУ-27 перехопив літак США над Чорним морем

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Вівторок, 6 листопада 2018, 03:01

Російський СУ-27 перехопив літак ВПС США EP-3 Aries, який летів в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Про це повідомляється на сайті ВПС США.

Американаська сторона назвала дії росіян небезпечними, оскільки СУ-27 на великій швидкості летів прямо навпроти літака ВПС США, наражаючи на небезпеку пілотів і членів екіпажу.

СУ-27 здійснив додатковий маневр, зблизившись з EP-3 і застосувавши форсаж (режим реактивних двигунів для тимчасового збільшення тяги). Екіпаж EP-3 повідомив про турбулентність після першої взаємодії і вібрації від другої. Тривалість перехоплення становила приблизно 25 хвилин.

У ВПС США відзначили, що хоча російські військові мають право здійснювати маневри, перебуваючи в міжнародному повітряному просторі, це взаємодія була безвідповідальною.

"Ми очікуємо, що вони будуть поводитися відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для забезпечення безпеки і запобігання інцидентів, включаючи Угоду 1972 року про запобігання інцидентів над і у відкритому морі (INCSEA). Небезпечні дії підвищують ризик помилкового розрахунку і можливості зіткнень в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Літак США діяв відповідно до міжнародного права і не провокував цю російську діяльність, зазначили американські військові.

Раніше повідомлялося, що російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 у Норвегії.

Теми: Чорне море США Росія
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