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Напередодні виборів у США Facebook заблокував 115 підозрілих акаунтів

Вівторок, 6 листопада 2018, 06:24

Напередодні проміжних виборів в США Facebook заблокував близько 115 облікових записів користувачів, які на думку правоохоронців, можуть бути пов'язані з іноземною організацією.

Про це йдеться в повідомленні в блозі компанії, пише Reuters.

У соціальній мережі повідомили, що необхідно провести подальший аналіз, щоб визначити, чи пов'язані ці облікові записи з російським агентством інтернет-досліджень (фабрика тролів) або іншою групою.

Вісімдесят п'ять видалених облікових записів публікували свої записи англійською мовою в мережі Instagram, що належить Facebook, ще 30 акаунтів були пов'язані зі сторінками  французькою і російською мовами.

Деякі з них "були зосереджені на знаменитостях", а інші - на "політичних дебатах", - додав він.

Відомості про ці акаунтах надійшли з Федерального бюро розслідувань в ніч на неділю, повідомив Натаніель Глейхер, глава політики кібербезпеки Facebook.

"Американці повинні розуміти, що іноземні суб'єкти і, зокрема, Росія, продовжують намагатися впливати на настрої і сприйняття виборців за допомогою дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі, в тому числі через соціальні мережі", - заявили чиновники.

Теми: facebookСШАвибориРосія
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