Україну накрив антициклон Zouhir – синоптик

В Україну прийшов антициклон Zouhir, який не пустить на територію країни атмосферні фронти циклону Yaprak.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За словами Діденко, найближчого тижня про зливи та осінні дощі українцям не варто турбуватися.

Синоптик стверджує, що поки Європу накрив потужний атлантичний циклон, Україна "дрімає в листопадовому кріслі, а колише крісло антициклон, тому й дощів не буде, а лише тумани".

Діденко пояснила, що така погода створює "неймовірно красиве метеорологічне явище - паморозь".

"В Україні без істотних опадів, тумани, серпанки. Єдиний рух спостерігатимемо від температури повітря. Вона поступово знижуватиметься", - написала вона.

фото Facebook Діденко

Синоптик стверджує, що з неділі "мінуси" відчують на крайньому сході (Луганщині), а потім на сході та північному сході (Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині), а наступного тижня ще й і на півночі.

За її словами, температура повітря найближчої ночі +2+6 градусів, подекуди 0-3 градуси морозу, на півдні та Заході до +8+9 градусів.

Вдень 7 листопада в Україні очікується +7+12 градусів, на Півдні до +14 градусів.

Погода на середу "Укргідрометцентр"

Також у Києві у середу без опадів, часом тумани, протягом дня близько +10 градусів. Найближчої ночі +2+6 градусів.

Діденко зазначає, що у кінці поточного тижня та на початку наступного стовпчики термометрів вночі опускатимуться до нуля або до невеликих мінусів.