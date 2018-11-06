Міноборони зберегло монополію "єнакіївських" харчовиків – ЗМІ

Міністерство оборони 18 жовтня за результатами тендерів замовило у ТОВ "Військторг" харчів на 107,64 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Відзначається, що спершу за підсумками аукціонів уклали угоди на 168,27 мільйона гривень, але в той же день вартість контрактів була знижена до 107,64 мільйона гривень через зменшення обсягу замовлення.

Для військових кількох областей замовили 1,36 мільйона комплектів харчування по 78,9 гривні за комплект, що на 7% дорожче від цін з контрактів, укладених Міноборони у жовтні з ТОВ "Укрпродакорд ОР".

Повідомляється, що картоплю свіжу для армії купили по 7,44 гривні/кг, а пізню – 7,38 гривні/кг (у жовтні в супермаркетах картоплю продавали у середньому по 6,95 гривні/кг), свіжий столовий буряк по 9 гривень за кг (у магазинах в середньому 6,36 гривні/кг), а капусту по 7,98 гривні/кг (у маркетах по 6,35 гривні/кг).

Відзначається, що всіх тендерах у "Військторга" було від 3 до 5 конкурентів. Усі вони пропонували на 4-31% нижчі ціни, але Міноборони відхилило пропозиції ТОВ "Продторг-НГ", ФОП Богдан Алла Костянтинівна, ТОВ "Гарант-2010", ТОВ "Військсервіс-Волонтер" і ТОВ "Дніпрпродсервіс" за ч. 3 ст. 4 закону "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

Київський "Військторг" зареєстровано в червні 2015 року на одеситку Ольгу Матковську, а нині його засновником є киянин Андрій Усенко.

"Ця компанія через засновників і менеджерів пов’язана із так званою "генерал-єнакіївською" групою. Свою назву вона отримала за часів президента Віктора Януковича через зв’язок тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелєм, який був пов’язаний бізнесом з нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком, також відоми як "Юра Єнакіївський"", - відзначають "Наші гроші".

У 2017-2018 роках "Військторг" отримав замовлення Міноборони на 2,87 мільярда гривень із загальної суми харчових підрядів армії у цей період 5,75 мільярда.

У 2014-2016 роках від цієї групи підряди Міноборони отримувало ТОВ "Адмет-Груп", директором якого був вищезгаданий Усенко, а також ТОВ "Геус-Груп" Аркадія Генкіна. Спільно на 3,34 мільярда гривень із загальної суми харчових підрядів Міноборони у цей період 6,58 мільярда.

Інфографіка "наших грошей"

За часів Януковича у 2010-2013 роках від групи "генерал-єнакіївських" у Міноборони тендерили "Адмет-Груп" і ТОВ "Провідна продовольча компанія ЗС", директором яких був той же Усенко, ТОВ "Метсобстар-ХК", засновником якого був той же Генкін, і ТОВ "Оптукрпром-ВР". Спільно на 1,17 мільярда гривень із загальної суми харчових підрядів Міноборони у цей період 2,06 мільярда.

"Оптукрпром-ВР" і "ППК ЗС" свого часу представляв Володимир Терещенко.

Передвісником групи "генерал-єнакіївських" є ТОВ "Мезон-К", яке 2008-2009 роках отримало 54,73 мільйона гривень із загальної суми харчових підрядів Міноборони у цей період 133,74 мільйона гривень.

Відзначається, що цією фірмою у різний час керували той самий Терещенко та колишній засновник "Метсобстар-ХК" Микола Гребінний.