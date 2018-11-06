У США викрили нову російську тактику втручання у вибори

Російські агенти, які, як вважається, пов'язані з урядом, активно розповсюджують суперечливий контент та просувають крайні погляди на тлі проміжних виборів у США 6 листопада, але, на думку урядових дослідників, науковців та безпекових агенцій, вони старанно працюють над тим, щоб приховати свої сліди.

Про це пише Reuters.

Дослідники, що вивчають розповсюдження дезінформації у Facebook, Twitter, Reddit та інших платформах, стверджують, що нова, більш тонка тактика дозволила більшості так званих кампаній з інформаційних операцій витримати чистки великими соціальними платформами та уникнути перевірок з боку уряду.

"Росіяни, безумовно, не сидять на місці", - сказав Грем Брукі, директор лабораторії цифрової судової експертизи центу Atlantic Council. "З часом вони адаптувалися до збільшення уваги (США, - ред.) на вплив операцій".

Розвідувальні та правоохоронні органи США стверджують, що Росія використовувала дезінформацію та іншу тактику для підтримки кампанії 2016 року президента Дональда Трампа.

Раніше дослідники виявили близько 3 мільйонів твітів від профілів, підозрюваних спеціальним прокурором США Робертом Мюллером у приналежності до прокремлівської організації "Internet Research Agency" (IRA). Ця компанія керувала складною онлайн-кампанією втручання у вибори в США і часто використовувала Twitter.

Після того як IRA витратила 12 мільйонів доларів на проект впливу на американські вибори через соціальні мережі в 2016 році, компанія запланувала 12,2 мільйонів доларів на минулий рік, а потім запропонувала витратити 10 мільйонів доларів лише у першій половині 2018 року, показали судові справи.

Twitter раніше повідомив, що ідентифікував 3 841 обліковий запис, пов'язаний з "фабрикою тролів" у Санкт-Петербурзі. Вона використовує фейкові облікові записи в соціальних мережах, щоб розпалювати конфлікти у суспільствах, одночасно підтримуючи протилежні точки зору щодо гострих питань, наприклад, абортів, вакцинування тощо.

Європейська правда