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Росія збирається "вбухати" в армію третину бюджету

Вівторок, 6 листопада 2018, 13:23

Витрати на національну оборону, безпеку і правоохоронну діяльність в Росії складуть 30% від федерального бюджету на 2019 рік.

Про це у вівторок повідомив директор департаменту бюджетної політики в сфері державної військової та правоохоронної служби і державного оборонного замовлення Мінфіну Анатолій Попов, передає ТАСС.

За його словами, в 2019 році проектом федерального бюджету в сфері нацоборони і безпеки передбачено на витрати 2 трлн 382 млрд, в 2020 році - 2 трлн 456 млрд і 2 трлн 523 млрд в 2021 році.

Він додав, що "разом із закритою частиною витрати на правоохоронну діяльність, оборону і безпеку становлять 30% державного бюджету у видатковій частині по роках".

"Загальний обсяг додаткових бюджетних асигнувань на оборону і безпеку становить 1 трлн 160 млрд рублів за три роки - це безпрецедентне рішення, таких раніше давно ніхто не приймав", - заявив Попов.

Представник Мінфіну РФ також підкреслив, що на збільшення чисельності військовослужбовців Міноборони Росії, які проходять військову службу за контрактом, в бюджеті на 2019 рік закладено 4,5 млрд рублів, на 2020 рік - 4 млрд 700 млн, на 2021 рік - 4 млрд 900 млн.

Він уточнив, що це на набір 10 тисяч чоловік в 2019 році.

Українська правда
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